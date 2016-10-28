Кандидат на пост главы ФГСР Свирин уверен в необходимости усиления работы с FISA

Кандидат на пост президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин выразил мнение, что новый глава организации должен усилить работу с Международной федерацией гребли (FISA) и продолжать развивать антидопинговую кампанию.

Помимо Свирина, на должность главы федерации претендуют Вениамин Бут, Сергей Поздеев, Александр Петров, Ирина Тропина. Отчетно-выборная конференция состоится 12 ноября.

- У меня в голове уже есть определенные шаги, которые, в случае моей победы на выборах, намерен предпринять, - приводит ТАСС слова Свирина. - Первое - необходимо усилить работу с международной федерацией, второе - продолжить развивать работу антидопинговой кампании, и третье - нужно работать с регионами.

Считаю, что для выполнения таких задач у меня есть наработанные навыки, плюс я не чужой человек в гребном спорте, это мой вид, и я понимаю, что основная задача моей работы на посту главы федерации - это активное участие в развитии спорта.