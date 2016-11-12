Глава ФГСР Бут снял свою кандидатуру с выборов президента

Ответственный секретарь Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алла Тарасова сообщила, что действующий глава организации Вениамин Бут снял свою кандидатуру с выборов президента.

– Вениамин Бут снялся с выборов, – приводит ТАСС слова Тарасовой.

Таким образом, на пост главы ФГСР претендуют студент четвертого курса Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Александр Петров, ответственный секретарь ФГСР с 2008 по 2012 год Ирина Тропина (Соколова) и олимпийский чемпион Игр 2004 года Алексей Свирин.