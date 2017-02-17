FISA установила критерии для допуска россиян к стартам

Международная федерация гребного спорта (FISA) установила критерии по допуску россиян к международным соревнованиям. Напомним, по итогам решений FISA и МОК к Олимпийским играм-2016 в Рио-де-Жанейро были допущены шесть гребцов из заявленных 26.

– Исполнительный комитет FISA принял такое решение для доверия к спорту и для защиты "чистых" гребцов по всему миру в связи с большим количеством жестких нарушений со стороны России, указанных в докладе Макларена, но также с уважением по отношению к "чистым" российским гребцам, – приводит Inside The Games слова исполнительного директора организации Мэтта Смита. – Исполнительный комитет имеет полномочия и ответственность принимать такое решение, чтобы защищать целостность спорта.