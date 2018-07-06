Федерация гребли России: "Международные федерации обязаны выставлять определенные требования к американским организаторам"

Глава Федерации спортивной гребли России Алексей Свирин, комментируя инициативу представителя МИДа Марии Захаровой ограничить проведение международных стартов в США из-за проблем с выдачей виз участникам, напомнил, что в этой неприятной ситуации недавно оказалась и сборная страны по академической гребле, причем возникшая проблема до конца так и не решена.

- Надо, чтобы национальные сборные имели понятный и четко выстроенный график подготовки к международным соревнованиям, - сказал Свирин. - Хотелось бы, чтобы процесс был прозрачен с обеих сторон - и организаторов, и участников. А в прошлом году мы столкнулись с недопониманием. Чемпионат мира проходил в конце сентября американской Сарасоте, мы подали заявки на визы еще в июле. Но в результате ряда известных событий ситуация осложнилась вплоть до возможного неучастия в турнире. А ведь ЧМ является венцом всех наших тренировок и выступлений на протяжении целого года. Мы же еще за три недели до старта находились в подвешенном состоянии и не понимали, поедем ли в США. Мы подключили к решению вопроса и организаторов на месте, и международную федерацию, и американский олимпийский комитет, и ОКР вместе с Минспорта и МИДом. После напряженной работы в течение 10 дней общими усилиями нам удалось добиться положительного результата. А ведь в нынешнем году в те же сроки и в том же месте пройдет ЧМ среди ветеранов - наши спортсмены уже подали документы и намерены получить американские визы во время чемпионата Европы в Мюнхене в конце июля. Пока это теоретически единственный путь, ведь еще в марте в московском посольстве нам сказали, что срок ожидания собеседования - до 250 дней.

- Ваше мнение по этому вопросу?

- Наша позиция в том, что нужно выстроить диалог, и если возможно, общими усилиями добиться введения какой-либо упрощенной процедуры въезда для спортсменов. Чтобы всем было понятно, какие усилия нужно предпринять для въезда на турнир, хоть в Америке, хоть в России. Это был бы идеальный вариант. Мы же представители вида спорта, в котором разыгрывается 14 комплектов олимпийских наград, и каждый турнир для нас - шаг на пути к Играм.

- Возможно ли как-то воздействовать на американских организаторов через международные федерации?

- Безусловно. Ведь именно международная федерация определяет календарь соревнований и места их проведения. И если у кого-то из членов федерации возникают такие проблемы, то она не просто может, а обязана действовать, высказывать свою позицию. Выставлять определенные требования к организаторам еще на уровне их выбора. Требовать понятных условий получения виз для спортсменов.

- На проходящем в России футбольном ЧМ-2018 аккредитация у спортсменов и членов делегаций, а также паспорт болельщика у зрителей приравнены к въездной визе. Применима ли эта практика к другим соревнованиям?

- Уверен, да. Это замечательное решение. Оно показывает, в первую очередь, профессионализм организаторов. А также лояльность государства ко всем участникам и гостям турнира. Мы идем им навстречу, а значит, уверены в работе органов, обеспечивающих безопасность. Думаю, это пример, которому нужно следовать. (Антон БАБОШИН)