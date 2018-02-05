Экс-глава Федерации гребного спорта России подаст в суд на ВАДА и Макларена

Экс-глава Федерации гребного спорта России Вениамин Бут готовит иск к ВАДА и канадскому адвокату Ричарду Макларену. Бут намерен потребовать компенсацию материального и морального ущерба.

- Есть намерения и предварительные разговоры к ВАДА и Макларену по поводу иска. Будем его готовить, - сказал Бут.

- Какую сумму будете требовать?

- Пока об этом говорить рано. Отдельно сообщим, когда будет готов иск. Но вообще хочется, чтобы иск был общим, и мы им ударили по всем нашим недоброжелателям.

- Есть ли договоренности уже с другими федерациями?

- Пока только ведется диалог, конкретики нет. Думаю, обращение будет после Олимпиады. Мы должны подать иск до июня месяца, так что времени у нас не так много (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что из-за доклада независимого эксперта ВАДА Макларена часть российских спортсменов пропустила Олимпийские игры-2016. В августе 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск 17 гребцов, которые не были допущены Международной федерацией гребли (ФИСА) к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Соответствующее решение было принято на основании отсутствия достаточного количества допинг-тестов в международных лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) за последние 18 месяцев.

Вениамин Бут: "В международной федерации сказали: "Судитесь с нами в CAS…"