Алексей Свирин: "Процветание российского гребного спорта уже не за горами"

Новый президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) и олимпийский чемпион Игр 2004 года Алексей Свирин первым делом собирается решить все проблемы сборной страны. На посту главы организации Свирин сменил Вениамина Бута, который возглавлял федерацию с ноября 2012 года.

– Очень рад, что делегаты конференции проявили бдительность, заглянули вперед и сделали правильный выбор, – цитирует ТАСС Свирина. – Впереди нас ждет очень много работы, и процветание российского гребного спорта уже не за горами. Сейчас первым делом будем решать вопросы сборной команды, закрывать все тренерские позиции и самое главное обеспечить ее работу. А в конце этого года или уже в начале следующего мы пойдем в регионы.