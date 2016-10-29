ВФГБК хочет оставить Жданова главным тренером сборной России

Президиум Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) выдвинул кандидатуру Александра Жданова на пост главного тренера сборной России и отправит ее на согласование в Министерство спорта РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу федерации Евгения Архипова. Жданов работает с национальной командой с января 2015 года.

- Мы обсуждали и кандидатуру главного тренера, и президиум федерации проголосовал за то, чтобы Александр Жданов возглавлял нашу команду еще четыре года, - подчеркнул Жданов. - Мы кандидатуру главного тренера, согласно нормативным документам, отправим в министерство спорта и будем ждать согласования, можно сказать, что мы выдвинули его (Жданова) на пост главного тренера нашей сборной.

Результат российских байдарочников и каноистов на Олимпиаде был признан удовлетворительным.

- Как вы знаете, существует две оценки - "удовлетворительно" и "неудовлетворительно", мы в контексте времени и в контексте обстоятельств выступили удовлетворительно, - сказал Архипов. - У нас одна бронзовая медаль, но на той дистанции, где у нас не было медалей с 1972 года. Сейчас антидопинговая комиссия международной федерации рассматривает дело молдавского спортсмена, и мы еще можем получить бронзу. Мы оценивали не только выступление, но и потенциал нашей сборной, и он заключался в том, что мы могли бы побороться за две золотые медали, но составы были разбиты теми обстоятельствами, которые произошли перед Олимпиадой.