11:00 | ГРЕБЛЯ — На байдарках и каноэ

Тренер сборной Белоруссии назвал недопуск гребцов на Олимпиаду уголовным преступлением

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Главный тренер сборной Белоруссии Владимир Шантарович раскритиковал решение Международной федерации гребли на байдарках и каноэ не допустить спортсменов на Олимпиаду в Рио. На заседании в CAS он заявил, что реальных доказательств о допинговых нарушениях предоставлено не было.

- Международная федерация, вы совершили преступление, - цитирует pressball.by Шантаровича. - Уголовно наказуемое. Это серьезная ошибка. Никакой доказательной базы они не представили. Судья их тоже громил по полной программе. И строить всё обвинение на 16 таблеточках мельдония… 

По мельдонию полностью в пух и прах их разбили. Потому что к нам по электронной связи на заседании подключился доктор-изобретатель мельдония. Он судьям рассказал, что такое мельдоний, откуда он привозится и как он выводится. 

На чемпионате мира и везде мы выступаем при любом решении. Они думали, что Белоруссия - это Гондурас. Думаю, они ошиблись.

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/other/248273

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