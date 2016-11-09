Тренер сборной Белоруссии назвал недопуск гребцов на Олимпиаду уголовным преступлением

Главный тренер сборной Белоруссии Владимир Шантарович раскритиковал решение Международной федерации гребли на байдарках и каноэ не допустить спортсменов на Олимпиаду в Рио. На заседании в CAS он заявил, что реальных доказательств о допинговых нарушениях предоставлено не было.

- Международная федерация, вы совершили преступление, - цитирует pressball.by Шантаровича. - Уголовно наказуемое. Это серьезная ошибка. Никакой доказательной базы они не представили. Судья их тоже громил по полной программе. И строить всё обвинение на 16 таблеточках мельдония…

По мельдонию полностью в пух и прах их разбили. Потому что к нам по электронной связи на заседании подключился доктор-изобретатель мельдония. Он судьям рассказал, что такое мельдоний, откуда он привозится и как он выводится.

На чемпионате мира и везде мы выступаем при любом решении. Они думали, что Белоруссия - это Гондурас. Думаю, они ошиблись.