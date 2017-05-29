Штыль и Мелантьев победили в соревновании коноэ-двоек на этапе Кубка мира

Россияне Иван Штыль и Виктор Мелантьев одержали победу в соревновании каноэ-двоек на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира, который проходит в венгерском Сегеде. Их результат – 1 минута 39,605 секунды. Ранее Штыль завоевал бронзовую медаль в заезде на 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Также бронзовую медаль выиграли россиянки Дарья Харченко и Алия Алмакаева в заезде на 200 метров среди каноэ-двоек. Кроме того, россиянки Елена Анюшина и Кира Степанова завоевали серебряные медали в заезде байдарок-двоек на дистанции 500 метров.