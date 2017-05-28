Штыль, Харченко и Алмакаева завоевали бронзовые медали на этапе Кубка мира

Россиянин Иван Штыль завоевал бронзовую медаль в заезде на 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек на втором этапе Кубка мира, проходящем в Сегеде. Он уступил победителю 0,407 секунды. Первым стал литовец Генрикас Жустаутас, а вторым - грузин Заза Надирадзе.

Также бронзовую медаль выиграли россиянки Дарья Харченко и Алия Алмакаева в заезде на 200 метров среди каноэ-двоек. Они уступили лидерам 1,038 секунды. Первыми стали бразильянки Андреа Сантош и Апаресида да Сильва, а вторыми - канадки Надя Кроссман и Анн-Софи Лавое-Парент.

Кроме того, россиянки Елена Анюшина и Кира Степанова завоевали серебряные медали в заезде байдарок-двоек на дистанции 500 метров. Они уступили победителям 2,531 секунды. Победили новозеландки Лиза Кэррингтон и Кэйтлин Райан, а замкнули трйоку словенки Аня Остерман и Спела Пономаренко (+3,493).