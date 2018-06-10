Сборная России завоевала три золотые медали на чемпионате Европы и заняла третье место в медальном зачете

Сборная России стала третьей в медальном зачете чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, который прошел в Белграде (Сербия). В активе российской команды три золотые медали.

Также российские спортсмены завоевали четыре серебряные медали и четыре бронзовые. Первое место в медальном зачете заняла сборная Венгрии (шесть золотых медалей, четыре серебряных и четыре бронзовых). На втором месте сборная Германии (четыре золотые медали, пять серебряных и одна бронзовая).

Золото в составе сборной России завоевали Олеся Ромасенко (200 метров, каноэ одиночка), Иван Штыль и Александр Коваленко (200 метров, каноэ-двойка), Павел Петров, Михаил Павлов, Виктор Мелантьев и Иваа Штыль (каноэ-четверка, 500 метров).



