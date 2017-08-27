Россия - третья в медальном зачете ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который прошел в чешском Рачице. Команда завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.

Два золото завоевал Иван Штиль, который победил в каноэ-двойках на дистанции 500 метров в дуэте с Виктором Мелантьевым, а также в финале на 200 метров в паре с Александром Коваленко.

Две серебряные медали завоевала Олеся Ромасенко.Она стала первой в соревнованиях каноэ-одиночек на 200 метров, а также в дуэте с Ириной Андреевой в каноэ-двойках на 500 метров.

Бронзовыми призерами стали каноисты Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь на дистанции 1000 метров.

Первое место в медальном зачете заняла Германия (6-4-1), второе – Венгрия (5-3-2).