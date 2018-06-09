Курач - серебряный призер чемпионата Европы

Российская каноистка Ксения Курач стала второй в заезде на 500 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Белграде. Первой стала белоруска Елена Ноздрова.
Белград, Сербия
Чемпионат Европы
Женщины
Байдарка-одиночка, 1000 м
1. Нина Кранкеман (Германия) – 3.57,229
2. Тамара Такач (Венгрия) – 3.57,355
3. Карин Йоханссон (Швеция) – 4.02,645...
11. Елена Миронченко (Россия) – 4.30,036
Байдарка-двойка, 1000 м
1. Юстина Икржичка/Паулина Пажек (Польша) – 3.31,645
2. Сара Брюсслер/Мелани Гебхардт (Германия) – 3.31,915
3. Ноэми Папп/Тамара Чипеш (Венгрия) – 3.36,271
Каноэ-одиночка, 500 м
1. Елена Ноздрова (Беларусь) – 2.03,053
2. Ксения Курач (Россия) – 2.05,013
3. Людмила Лузан (Украина) – 2.07,173