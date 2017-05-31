Иск Белоруссии к Международной федерации каноэ составит около 500 тысяч евро

Генеральный секретарь НОК Белоруссии Анатолий Котов отметил, что белорусская сторона подаст иск к Международной федерации каноэ (ICF) в случае отказа ее представителей признать претензии. 15 июля 2016 года ICF вынесла решение, согласно которому мужская сборная Белоруссии была отстранена на год от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года. В январе нынешнего года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял однолетнее отстранение с мужской сборной Белоруссии, наложенное ICF. Отмечалось, что суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны из-за недостаточных доказательств вины со стороны ICF.

– Сумма претензий составляет 400 – 500 тысяч евро, – цитирует ТАСС Котова. – Но иск может быть гораздо большим, если нам не заплатят быстро и полюбовно. Будем ждать официального ответа, несмотря на то, что представители Международной федерации через прессу заявили об отказе пойти нам навстречу.