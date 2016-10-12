Евгений Архипов: "Исинбаева может возглавить ОКР? Это преждевременно"

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов считает, что двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой может не хватить навыков для того, чтобы возглавить Олимпийский комитет России (ОКР). Ранее пост президента организации покинул Александр Жуков.

– Александр Жуков – сильный руководитель Олимпийского комитета. Он хороший переговорщик, опытный, всегда принимал взвешенные решения. Для меня отставка Александра Дмитриевича – сюрприз. Его вклад в российское олимпийское движение ощутим. Ярким примером стала сложная ситуация, с которой столкнулись спортсмены перед Играми в Рио.

Сложно сказать, кто сможет заменить Жукова. Исинбаева великая спортсменка, но перейти из этого статуса сразу в руководители Олимпийского комитета? Думаю, это преждевременно! Спортивного багажа может не хватить. Руководителем комитета должен стать в прошлом спортсмен, а ныне – дипломат. Такие качества должны сочетаться в обязательном порядке. (Любовь КОНЯЕВА)