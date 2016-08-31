11:27 | ГРЕБЛЯ — На байдарках и каноэ

Дьяченко заявил, что не получал от ICF официального уведомления об отстранении

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Олимпийский чемпион Лондона российский байдарочник Александр Дьяченко, выступающий в экипаже с Юрием Постригаем, сообщил, что не получал от Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) официального уведомления о своем отстранении от международных соревнований. В Москве на гребном канале в Крылатском 3-4 сентября состоятся международные соревнованиям по гребле на байдарках и каноэ "Кубок президента Российской Федерации".

– Я так понимаю, что это неофициальная информация. Официального уведомления от ICF об отстранении не было, – цитирует "Р-Спорт" Дьяченко. – Сами ждем разъяснения от ICF по поводу дальнейших выступлений после Олимпиады. Подали запрос в международную федерацию, пока ответа нет. Если вдруг действительно будет отстранение, то, естественно, я буду оспаривать это решение. За время Олимпиады ICF ничего нового не сообщала. Они просто ссылаются на доклад Макларена. Фактически они сами ничего не могут предъявить мне.

Кубок президента России находится в международном календаре ICF. Так как мой статус пока непонятен, то я, скорее всего, не выступлю на этом турнире.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/others/20160831/1056531577.html

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