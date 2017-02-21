Антидопинговая комиссия ICF рассмотрит дела Дьяченко и Подольской до середины марта

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов отметил, что антидопинговая комиссия Международной федерации каноэ (ICF) рассмотрит дела российских гребцов Александра Дьяченко и Натальи Подольской до середины марта, сообщает ТАСС. Эти спортсмены были упомянуты в докладе Ричарда Макларена, из-за чего их временно отстранили.

Отметим, что первоначально в докладе упоминались пятеро российских гребцов, которые были отстранены от участия в Олимпиаде-2016. Однако позднее санкции в отношении троих гребцов были сняты.