12:18 | ГРЕБЛЯ — На байдарках и каноэ

Антидопинговая комиссия ICF рассмотрит дела Дьяченко и Подольской до середины марта

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Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов отметил, что антидопинговая комиссия Международной федерации каноэ (ICF) рассмотрит дела российских гребцов Александра Дьяченко и Натальи Подольской до середины марта, сообщает ТАСС. Эти спортсмены были упомянуты в докладе Ричарда Макларена, из-за чего их временно отстранили.

Отметим, что первоначально в докладе упоминались пятеро российских гребцов, которые были отстранены от участия в Олимпиаде-2016. Однако позднее санкции в отношении троих гребцов были сняты.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4041046

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