Определился состав сборной России по гребному слалому на старт сезона

Тренерский штаб сборной России по гребному слалому во главе с Жан-Ивом Шетаном назвал состав команды на ближайшие соревнования. Таким составом россияне выступят на первенствах Европы и мира, а также на трех этапах Кубка мира и чемпионате Европы, который пройдет с 1 по 6 июня в Словении.

Как сообщает ТАСС, в соревнованиях байдарок-одиночек среди мужчин от сборной России на чемпионате выступят финалист Олимпиады-2016 Павель Эйгель, Сергей Маймистов и Максим Шабанов; в гребном слаломе на каноэ-одиночках – Кирилл Сеткин, Николай Шклярук, Анвар Клевлеев; в соревнованиях каноэ-двоек – Шклярук и Игорь Михайлов, Дмитрий Азанов и Егор Говер, Вадим Войналович и Алексей Попов.

В соревнованиях байдарок-одиночек среди женщин на турнире выступят участница Игр-2016 Марта Харитонова, Екатерина Перова и Александра Перова. Алсу Миназова, Зульфия Сабитова и Полина Мухгалеева представят сборную в соревнованиях каноэ-одиночек.