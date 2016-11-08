13:04 | ГРЕБЛЯ — Гребной слалом

ФГСР хочет сохранить Шетана на посту главного тренера сборной России

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Федерация гребного слалома России намерена продлить контракт с главным тренером сборной Жаном-Ивом Шетаном, сообщает ТАСС. Шетан работает с российской национальной командой с января 2013 года.

- Конференция поддержала мнение, что необходимо продолжить сотрудничество с нашим главным тренером, - сказал глава ФГСР Сергей Папуш. - Мы обратимся с этим предложением в Министерство спорта России и Олимпийский комитет, если они поддержат это, то мы хотели бы продолжить сотрудничество с ним. Команда работала лучше, жаль, что без медалей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3765776

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