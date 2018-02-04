Яхин - 22-й в гонке Гундерсена в Хакубе

В гонке Гундерсена (К-120 + 10 км) на этапе Кубка мира в Хакубе победил норвежец Ян Шмид. Вторым стал эстонец Кристиаа Ильвес, замкнул тройку японец Акито Ватабе. Россияне Эрнест Яхин и Вячеслав Барков заняли 22-е и 30-е места соответственно.
Двоеборье
Хакуба (Япония)
Кубок мира
Мужчины
К-120 + 10 км
1. Ян Шмид (Норвегия) - 25.36,5
2. Кристиан Илвес (Эстония) - отставание 6,6
3. Акито Ватабе (Япония) - 11,1
4. Томаш Портик (Чехия) - 11,2
5. Мануэль Файсст (Германия) - 49,3
6. Лукас Грайдерер (Австрия) - 51,2...
22. Эрнест ЯХИН (Россия) - 2.40,9...
30. Вячеслав БАРКОВ (Россия) - 4.10,9
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/double/ratings/2017-2018/266_-1/