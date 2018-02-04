Яхин - 22-й в гонке Гундерсена в Хакубе

В гонке Гундерсена (К-120 + 10 км) на этапе Кубка мира в Хакубе победил норвежец Ян Шмид. Вторым стал эстонец Кристиаа Ильвес, замкнул тройку японец Акито Ватабе. Россияне Эрнест Яхин и Вячеслав Барков заняли 22-е и 30-е места соответственно.

Двоеборье

Хакуба (Япония)

Кубок мира

Мужчины

К-120 + 10 км

1. Ян Шмид (Норвегия) - 25.36,5

2. Кристиан Илвес (Эстония) - отставание 6,6

3. Акито Ватабе (Япония) - 11,1

4. Томаш Портик (Чехия) - 11,2

5. Мануэль Файсст (Германия) - 49,3

6. Лукас Грайдерер (Австрия) - 51,2...

22. Эрнест ЯХИН (Россия) - 2.40,9...

30. Вячеслав БАРКОВ (Россия) - 4.10,9