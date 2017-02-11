Ватабе выиграл этап КМ в Саппоро, Барков - 17-й

Японец Акито Ватабе показал лучший результат на этапе Кубка мира в Саппоро. Вторым стал швейцарец Тим Хуг, а замкнул тройку немец Мануэль Файсст.
Россиянин Вячеслав Барков стал 17-м, а его соотечественник Эрнест Яхин занял 27-е место.
Саппоро (Япония)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
К-120 + 10 км
1. А. Ватабе (Япония) - 25.55,9
2. Хуг (Швейцария) - отставание 4,0
3. Файсст (Германия) - 12,3
4. Коксльен (Норвегия) - 48,5
5. Клеметсен (Норвегия) - 52,0
6. Клапфер (Австрия) - 52,4
17. БАРКОВ (Россия) - 2.21,6
27. ЯХИН (Россия) - 3.23,5
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/double/worldcup/2016-2017/events/1868_187_0/