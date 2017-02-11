Ватабе выиграл этап КМ в Саппоро, Барков - 17-й

Японец Акито Ватабе показал лучший результат на этапе Кубка мира в Саппоро. Вторым стал швейцарец Тим Хуг, а замкнул тройку немец Мануэль Файсст.

Россиянин Вячеслав Барков стал 17-м, а его соотечественник Эрнест Яхин занял 27-е место.

Саппоро (Япония)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-120 + 10 км

1. А. Ватабе (Япония) - 25.55,9

2. Хуг (Швейцария) - отставание 4,0

3. Файсст (Германия) - 12,3

4. Коксльен (Норвегия) - 48,5

5. Клеметсен (Норвегия) - 52,0

6. Клапфер (Австрия) - 52,4

17. БАРКОВ (Россия) - 2.21,6

27. ЯХИН (Россия) - 3.23,5