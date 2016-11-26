Риздек выиграл стартовый этап Кубка мира, Яхин - 31-й

Серебряный призер Олимпиады в Сочи Йоханнес Ридзек занял первое место на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Единственный представитель России Эрнест Яхин стал 31-м.
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
К-120 + 10 км
1. Ридзек (Германия) - 27.31,7
2. Френцель (Германия) - отставание 34.1
3. Гробак (Норвегия) - 45.6
4. Хирвонен (Финляндия) - 48.1
5. Зайдль (Австрия) - 1.02,2
6. Кирхайзен (Германия) - 1.10,3...
31. ЯХИН (Россия) - 4.52,4
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/double/worldcup/2016-2017/events/1848_187_0/