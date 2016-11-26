Риздек выиграл стартовый этап Кубка мира, Яхин - 31-й

Серебряный призер Олимпиады в Сочи Йоханнес Ридзек занял первое место на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Единственный представитель России Эрнест Яхин стал 31-м.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-120 + 10 км

1. Ридзек (Германия) - 27.31,7

2. Френцель (Германия) - отставание 34.1

3. Гробак (Норвегия) - 45.6

4. Хирвонен (Финляндия) - 48.1

5. Зайдль (Австрия) - 1.02,2

6. Кирхайзен (Германия) - 1.10,3...

31. ЯХИН (Россия) - 4.52,4