Минспорт признал удовлетворительным выступление российских прыгунов на лыжах и двоеборцев

Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский сообщил, что экспертный совет Министерства спорта РФ поставил удовлетворительную оценку выступлению российских прыгунов на лыжах с трамплина и двоеборцев в минувшем сезоне.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Ирина Аввакумова заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях. В мужском турнире лучшим из россиян стал Денис Корнилов (24-е место). В командных соревнованиях среди мужчин россияне заняли седьмую строчку.

В соревнованиях двоеборцев россиянин Эрнест Яхин занял 35-е место на среднем трамплине и стал 38-м на большом трамплине. Международный олимпийский комитет не пригласил на Игры еще одного россиянина Вячеслава Баркова.

- Надо отметить, что оценки сборным командам по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью были даны удовлетворительные, результаты выше, чем в Сочи четыре года назад, - цитирует ТАСС Дубровского. - В женской команде отметили историческое четвертое место Ирины Аввакумовой, никогда так близко к медалям мы не подходили в новейшей истории. Итоги мужских стартов признаны частично соответствующими тем задачам, которые были поставлены, прежде всего, за счет седьмого места в команде. В личных стартах мы надеялись на более хорошие результаты от наших лидеров Евгения Климова и Дениса Корнилова, но, к сожалению, психологические моменты, которые обострились у ребят, не позволили им реализоваться.

Ситуация, которая предшествовала Играм, не позволила двоеборцам поехать в полном составе, на Играх выступил только один Эрнест Яхин, причем он находился на Олимпиаде без команды, только с одним тренером, который больше отвечал за подготовку инвентаря. Это, конечно, сказалось на выступлениях Эрнеста, который не смог попасть в двадцатку сильнейших, заняв 35-е и 38-е места. По сравнению с сочинской Олимпиадой, где у нас были последние места, был сделан шаг вперед.

Члены экспертного совета указали моменты, на которые нужно обратить внимание в следующем олимпийском цикле. Во-первых, это подготовка кадров. Работа со спортсменами детского и юношеского возраста должна быть пересмотрена, в новом олимпийском цикле нужно на это обратить серьезное внимание. Также необходимо вернуться к созданию высшей тренерской школы, на базе которой могли бы готовиться специалисты по нашему виду спорта, и в этом мы видим большой пробел.