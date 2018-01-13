Германия победила в командном спринте в Валь-ди-Фьемме, Яхин и Барков - 17-е

На этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме в командном спринте победили немцы Эрик Френцель и Винценц Гайгер. Второе место заняла также команда Германии, третье - Норвегии.

Российские команды Эрнест Яхин/Вячеслав Барков и Тимофей Борисов/Виталий Иванов заняли 17-е и 20-е места.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Командные соревнования

К-120 + 2 х 7,5 км

1. Германия-2 (Френцель, Гайгер) (Германия) – 261,1

2. Германия-1 (Риссле, Ридзек) (Германия) – 253,8

3. Норвегия (Коксльен, Моан) – 225,1

4. Финляндия (Херола, Хирвонен) – 247,4

5. Австрия-1 (Клапфер, Грубер) (Австрия) – 224,3

6. Япония-1 (Й. Ватабе, А. Ватабе) (Япония) – 252,4...

17. РОССИЯ-1 (ЯХИН, БАРКОВ) (Россия) – 217,2...

20. РОССИЯ-2 (БОРИСОВ, ИВАНОВ) (Россия) – 163,0