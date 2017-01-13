Френцель выиграл гонку в Валь-ди-Фьемме, Яхин - 36-й

Немецкий двоеборец Эрик Френцель выиграл лыжную гонку на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме. Лучшим из россиян стал Эрнест Яхин, который показал 36-й результат. Соревнования на трамплине состоятся 15 января.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-120 + 10 км

1. Френцель (Германия) - 29.19,4

2. Ридзек (Германия) - отставание 24.2

3. Моан (Норвегия) - 25.9

4. Андерсен (Норвегия) - 26.7

5. Крог (Норвегия) - 27.1

6. Херола (Финляндия) - 27.1

36. ЯХИН (Россия) - 4.45,7

38. НАБЕЕВ (Россия) - 4.57,3

41. БОРИСОВ (Россия) - 6.13,5