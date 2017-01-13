Френцель выиграл гонку в Валь-ди-Фьемме, Яхин - 36-й

Немецкий двоеборец Эрик Френцель выиграл лыжную гонку на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме. Лучшим из россиян стал Эрнест Яхин, который показал 36-й результат. Соревнования на трамплине состоятся 15 января.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
К-120 + 10 км
1. Френцель (Германия) - 29.19,4
2. Ридзек (Германия) - отставание 24.2
3. Моан (Норвегия) - 25.9
4. Андерсен (Норвегия) - 26.7
5. Крог (Норвегия) - 27.1
6. Херола (Финляндия) - 27.1
36. ЯХИН (Россия) - 4.45,7
38. НАБЕЕВ (Россия) - 4.57,3
41. БОРИСОВ (Россия) - 6.13,5
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/double/worldcup/2016-2017/events/1864_187_0/