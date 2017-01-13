18:10 | ДВОЕБОРЬЕ

Френцель выиграл гонку в Валь-ди-Фьемме, Яхин - 36-й

0
0
0

Немецкий двоеборец Эрик Френцель выиграл лыжную гонку на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме. Лучшим из россиян стал Эрнест Яхин, который показал 36-й результат. Соревнования на трамплине состоятся 15 января.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-120 + 10 км

1. Френцель (Германия) - 29.19,4

2. Ридзек (Германия) - отставание 24.2

3. Моан (Норвегия) - 25.9

4. Андерсен (Норвегия) - 26.7

5. Крог (Норвегия) - 27.1

6. Херола (Финляндия) - 27.1

36. ЯХИН (Россия) - 4.45,7

38. НАБЕЕВ (Россия) - 4.57,3

41. БОРИСОВ (Россия) - 6.13,5

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/double/worldcup/2016-2017/events/1864_187_0/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ