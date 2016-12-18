Френцель победил на этапе Кубка мира в Рамзау

Немец Эрик Френцель стал победителем этапа Кубка мира в Рамзау. Россияне Эрнест Яхин и Вячеслав Барков показали 43-й и 47-й результаты соответственно.

Рамзау (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

К-90 + 10 км

1. Френцель (Германия) - 22.49,4

2. Риссле (Германия) - отставание 0,8

3. Гайгер (Германия) - 23,4

4. Зайдль (Австрия) - 24,3

5. А. Ватабе (Япония) - 27,3

6. Ридзек (Германия) - 30,8

43. ЯХИН (Россия) - 2.54,3

47. БАРКОВ (Россия) - 3.43,6