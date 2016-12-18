Френцель победил на этапе Кубка мира в Рамзау

Немец Эрик Френцель стал победителем этапа Кубка мира в Рамзау. Россияне Эрнест Яхин и Вячеслав Барков показали 43-й и 47-й результаты соответственно.
Рамзау (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
К-90 + 10 км
1. Френцель (Германия) - 22.49,4
2. Риссле (Германия) - отставание 0,8
3. Гайгер (Германия) - 23,4
4. Зайдль (Австрия) - 24,3
5. А. Ватабе (Япония) - 27,3
6. Ридзек (Германия) - 30,8
43. ЯХИН (Россия) - 2.54,3
47. БАРКОВ (Россия) - 3.43,6
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/double/worldcup/2016-2017/events/1655_187_0/