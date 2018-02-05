Двоеборец Панин завершил карьеру из-за травмы

Российский лыжный двоеборец Иван Панин принял решение завершить спортивную карьеру. В прошлом году 30-летний спортсмен получил травму спины. После долгого восстановления Панин приступил к тренировкам, но вскоре понял, что вернуться на свой уровень ему будет тяжело. Двоеборец принял участие в 40 этапах Кубка мира.

– Мне было тяжело возвращаться в спорт. Две недели назад я решил, что моя карьера окончена, – цитирует Панина официальный сайт Международной федерации лыжного спорта. – Пока не знаю, чем буду заниматься дальше, но надеюсь, что так или иначе останусь в спорте.