Акито Ватабэ – первый на этапе Кубка мира в Зефельде

Японец Акито Ватабэ показал лучший результат в лыжном двоеборье на этапе Кубка мира в Зефельде. Его результат – 11.22,3. Второе место занял норвежец Ярл Магнус Риибер (+0,5), замкнул тройку немец Фабиан Риссле (+32,4).
Россиянин Эрнест Яхин (+1.28,1) занял 25-е место, его соотечественник Вячеслав Барков (+2.33,7) стал 45-м.
Двоеборье
Зеефельд (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
К-120 + 5 км
1. А. Ватабе (Япония) – 11.22,3
2. Рибер (Норвегия) – отставание 0,5
3. Риссле (Германия) – 32,4
4. Ян Шмид (Норвегия) – 37,8
5. Й. Ватабе (Япония) – 47,2
6. Илвес (Эстония) – 57,6
25. ЯХИН (Россия) – 1.28,1
45. БАРКОВ (Россия) – 2.33,7
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/double/worldcup/2017-2018/events/2098_187_0/