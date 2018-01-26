Акито Ватабэ – первый на этапе Кубка мира в Зефельде

Японец Акито Ватабэ показал лучший результат в лыжном двоеборье на этапе Кубка мира в Зефельде. Его результат – 11.22,3. Второе место занял норвежец Ярл Магнус Риибер (+0,5), замкнул тройку немец Фабиан Риссле (+32,4).

Россиянин Эрнест Яхин (+1.28,1) занял 25-е место, его соотечественник Вячеслав Барков (+2.33,7) стал 45-м.

Двоеборье

Зеефельд (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-120 + 5 км

1. А. Ватабе (Япония) – 11.22,3

2. Рибер (Норвегия) – отставание 0,5

3. Риссле (Германия) – 32,4

4. Ян Шмид (Норвегия) – 37,8

5. Й. Ватабе (Япония) – 47,2

6. Илвес (Эстония) – 57,6

25. ЯХИН (Россия) – 1.28,1

45. БАРКОВ (Россия) – 2.33,7