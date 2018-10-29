Lifan открыл сразу несколько дилерских центров

Компания Lifan Motors Rus в 2018 году начала сотрудничество с 7 дилерами. Новые дилерские центры открылись в – Новосибирск ("Сибтрансавто-Новосибирск"), Набережные Челны ("ДИАЗ Инвест"), Ростов-на-Дону ("Престиж Моторс"), Саранск ("НК-Авто"), Волгоград ("Лифан Центр экипаж"), Екатеринбург ("Ситиавто") и Иваново ("Радар Авто").

"Дилерская сеть Lifan одна из самых больших среди представленных в России китайских брендов, компания активно продолжает искать пути дальнейшего развития. Расширение географии присутствия марки, а также повышения качества обслуживания – основные стратегические задачи Lifan. Новые дилерские центры, среди которых крупные и перспективные партнеры, призваны укрепить позиции бренда в этих регионах", – сообщает пресс-служба компании.

"Самое главное – это наша дилерская сеть. Только надежная дилерская сеть способна укрепить доверие покупателя. Удовлетворенность дилеров прямо отражается на удовлетворенности покупателей. В кризисное время компания Lifan демонстрировала стабильность, и я думаю, что это серьезно повысило нашу репутацию среди партнеров. Привлечение покупателей не путем агрессивного обслуживания – наша основная стратегия", – сказал исполнительный директор компании Lifan Motors Rus Ван Сяолун.

На текущий момент в России действует 110 дилерских центров. Также на территории Белоруссии работает два дилерских центра, а в Казахстане – восемь.