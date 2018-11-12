Кононов и Селихов приняли участие в Дне донора LG

LG Electronics (LG) в год своего 60-летия в продолжение футбольного донорского марафона #LGКомандаДобра провела 14-й День донора на заводе в Рузском районе Московской области. Эта донорская акция стала юбилейной 95-й для LG в рамках поддержки программы развития Службы крови Минздрава России и ФМБА России и также посвящена глобальной неделе донорства в офисах LG по всему миру. День донора поддержали новые послы добрых дел компании – известный тренер Олег Кононов и чемпион России по футболу-2016/17, обладатель Суперкубка России-2017, вратарь Александр Селихов.

"Донорский марафон #LGКомандаДобра был разработан с целью продвижения столь важной темы, как социальная ответственность бизнеса и объединения крупнейших компаний не только для достижения коммерческого результата, но и в первую очередь для реализации добрых дел и благородной миссии. В год знаменательных спортивных событий в России, совместные социальные акции с известными спортсменами призваны привлечь еще больше внимания к важности добрых дел и футболу. Для сотрудников завода LG, активно занимающихся футболом, радостным событием стала поддержка Дня донора прославленным тренером Олегом Кононовым и вратарем Александром Селиховым. В этот день послы добрых дел не только поддержали более 100 участников акции, но и в теплой атмосфере пообщался со всеми донорами, поддержав тему важности добрых дел и рассказав о том, как взаимосвязаны спорт и добро", – сообщает пресс-служба компании.

"Атакующий футбол – игра смелых людей. Донорство и футбол близки по духу. Регулярные доноры отличаются смелостью, отвагой и добротой, ежедневно спасая жизни людей", – сказал Кононов.

Ранее в рамках футбольных донорских дней на заводе LG принимали участие тренер, трехкратный чемпион России Валерий Карпин, чемпион России Гильерме Маринато, а также прославленные футболисты Руслан Нигматуллин и Сергей Овчинников.

"В год важных спортивных событий в России мы рады поддержке наших социальных акций прославленными российскими спортсменами и известными людьми, которые своим наглядным примером демонстрируют важность донорства. Мы благодарны сотрудникам нашей компании, которые каждый раз активно и с большим интересом вовлекаются в донорские акции и, тем самым, помогают людям", – отметил , президент LG в России и странах СНГ Иль Хван Ли.