Владимир Чагин: "Участие "КАМАЗ-Мастер" в "Дакаре" было под вопросом, но мы подготовились и победили"

Руководитель "КАМАЗ-Мастера" Владимир Чагин подчеркнул, что команда одержала победу на "Дакаре", несмотря на финансовые проблемы. Ралли в 2017 году выиграл экипаж Эдуарда Николаева, принесший россиянам 14-ю победу в истории "Дакара".

- Мы понимали, какая ответственность на нас, и, находясь на другом континенте, делали все, чтобы до болельщиков доносились только хорошие новости, - цитирует ТАСС Чагина. - Особенно это важно было в период зимних каникул, я рад, что все получилось. Гонка складывалась нелегко, но поддержка придавала нам сил, мы - первые. Все знают, какими сложными получились два года у команды, было под вопросом само участие в "Дакаре", но мы подготовились и победили.

Нам удалось еще на одну ступеньку поднять отечественный автопром, мы счастливы. Что касается следующего года, то мы пока еще мысленно с этого "Дакара" не вернулись, нужно все осмыслить и готовить планы на следующий сезон.