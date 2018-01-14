Владимир Чагин: "Отмена девятого этапа "Дакара" - единственно верное решение"

Руководитель команды "КАМАЗ-Мастер", семикратный победитель "Дакара" в классе грузовиков Владимир Чагин поддержал решение организаторов ралли отменить девятый этап. Он должен был пройти между Туписой и Сальтой и был отменен из-за ливней.

- Считаю решение организаторов об отмене предстоящего этапа единственно верным в данной ситуации, - цитирует "Р-Спорт" Чагина. - Погодные условия действительно непростые, на маршруте "ассистанс" даже размыло мост, а рисковать безопасностью участников ралли нельзя ни в коем случае. Плюс к этому после марафонского этапа всем потребуется обслуживание техники, а также добавляется необходимость прохождения формальностей по пересечению границы с Аргентиной.

Из опыта проведения ралли "Шелковый путь" мы знаем, что нужно максимально идти навстречу в подобных ситуациях участникам, чтобы спорт не превращался в истязание.