Виталий Мутко: "Победа Карякина вдвойне приятна, ему было сложнее, чем команде "КамАЗ"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что победа Сергея Карякина на ралли-марафоне "Дакар" в зачете квадроциклов вдвойне приятна, ведь в финансовом и организационном плане ему приходится сложнее, чем команде "КамАЗ-мастер". 25-летний Карякин был единственным россиянином в зачете квадроциклов, который ведется с 2009 года.

– Это наш второй Сергей Карякин – и тот бился в своем матче, и этот. Молодцы, – цитирует ТАСС Мутко. – Я с камазовцами и с Карякиным встречался около года назад, они все энтузиасты, особенно Карякин. "КамАЗ-мастер" – это целая конюшня, за ними стоит компания, люди, а Сергею в этом плане сложнее, ему приходится многое делать самому, поэтому эта победа вдвойне приятна.

Эта победа характеризует его мастерство, уровень и квалификацию. Выиграть в такой дисциплине тоже крайне приятно. Здорово, что новый год начинается с таких побед в технических видах спорта.