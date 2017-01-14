Виталий Мутко: "Мы были уверены в победе "КАМАЗ-Мастера" на "Дакаре"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поздравил "КАМАЗ-Мастер" с победой в ралли "Дакар". Первое место занял экипаж Эдуарда Николаева, для которого это вторая победа в многодневке (первая - в 2013 году). Всего "КАМАЗ" выигрывал "Дакар" 14 раз.

- Команда "КАМАЗ-мастер" на протяжении многих лет была лидером, хотя происходили смены поколений, - цитирует ТАСС Мутко. - Сегодня это настоящий коллектив, команда, они подтвердили свой уровень, мастерство, техническую мысль. Мы недавно читали интервью генерального директора о том, что организаторы вводят ряд технических требований, но наши способны преодолевать все.

Конечно, экономическая ситуация не самая лучшая, но команда справляется с задачами. Хочется, чтобы во всех видах спорта требования были одинаковы для всех, а изменения вносились заранее, чтобы можно было на них реагировать.

Я поздравляю Николаева и другие экипажи, а также руководителя команды Владимира Чагина. Мы ждали этой победы и были в ней уверены.