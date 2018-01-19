Вильягра верит, что сможет обойти Николаева на "Дакаре"

Пилот Федерико Вильягра на Iveco считает, что способен выиграть "Дакар"-2018. По итогам сегодняшнего 12-го этапа аргентинец упустил лидерство, пропустив вперед экипаж россиянина Эдуарда Николаева на "КАМАЗ-Мастере". Николаев опережает Вильягру всего на 1 секунду.

- У нас еще два этапа, - цитирует официальный сайт ралли-рейда Вильягру. - Мы лидировали вчера, но сегодня у нас был тяжелый день. Можно сказать, что мы начинаем новый заезд. Это был долгий ралли, и мы рады оказаться там, где мы сейчас. Я совершенно не волнуюсь. Мы ехали со своей скоростью, но у нас были определенные механические проблемы, и нам пришлось остановиться.

Три года назад я не думал, что могу бороться за лидерство, потому что никогда не водил грузовики. Но сейчас все выглядит для меня очень неплохо.