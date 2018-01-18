Вильягра на "Дакаре" оштрафован на 15 минут, Николаев отстает на минуту

Лидер "Дакара-2018" в классе грузовиков Федерико Вильягра на Iveco оштрафован на 15 минут. На грузовике гонщика был порван ограничительный ремень на подвеске. Вильягра вышел на первое место по итогам вчерашнего этапа. Он сохранил лидерство в общем зачете, но сейчас отставание россиянина Эдуарда Николаева из команды "КАМАЗ-Мастер" составляет 1 минуту 7 секунд.

Третьим за три этапа до конца ралли идет Сергей Вязович из "МАЗ-Спорт", четвертым - Айрат Мардеев ("КАМАЗ-Мастер"). Их отставание составляет 3:07.22 и 4:40.00 соответственно.