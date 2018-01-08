Виллаш-Боаш - 45-й на втором этапе "Дакара"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в паре с Рубеном Фариа занял 45-е место на втором этапе ралли-марафона "Дакар-2018" в классе внедорожников. Они преодолели дистанцию за 6 часов и 45 минут, что на 3 часа 48 минут медленнее, чем победители. Победителями этапа стали французы Сириль Деспрес и Давид Кстера - 2 часа 56 минут 51 секунда.

"Второй этап! Было трудно! Мой напарник был выдающимся. Спасибо, что принял этот вызов!" - написал Виллаш-Боаш в Инстаграме после этапа.

Российский пилот Иван Шихотаров в паре с латышом Олегом Уперенко заняли 37-е место на втором этапе. В общем зачете они 38-ые.