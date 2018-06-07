В Москве презентовали маршрут ралли-рейда "Шелковый путь-2018"

Ралли стартует в китайском городе Сиань 15 июля и завершится в Москве 29 июля. Маршрут пройдет через следующие отрезки: Сиань - Чжунвэй (700 км) - Алашань-Юцы (530 км) - Дзень-Гуань (600 км) - Хами (450 км) - Урумчи (650 км).

Затем автомобили направятся в Астрахань на самолете. По правилам полетов топливные баки автомобилей будут пустые, уже в России их заполнит "Газпромнефть", топливный партнер ралли. Далее – 311 км по астраханскому бездорожью, следом Волгоград (550 км) - Липецк (766 км) и Москва (190 км).

Маршрут самого протяженного в мире ралли-рейда в очередной раз был проложен с помощью автомобилей Toyota. Внедорожники Toyota первыми прошли будущую трассу ралли, задав новую планку для будущих участников гонки. (Михаил ПОТАПОВ)