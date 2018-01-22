В чемпионате мира по ралли выступит российская команда

В новом сезоне чемпионата мира по ралли, который стартует 25 января этапом в Монте-Карло, выступит российская команда.

В ее составе будут представлены два литовца – пилот Дейвидас Йоцюс и штурман Дотатас Звицевичюс, которые будут управлять машиной "Пежо"-208. Йоцюс уже имеет опыт стартов на нескольких этапах чемпионата мира на машине класса N4, но теперь перед экипажем поставлена новая цель – полноценный сезон на самом высоком уровне.

– Чемпионат мира по ралли – интересный вызов, ведь это принципиально иная дисциплина, – отметил основатель команды, владелец российской гоночной серии MitJet Сергей Егоров. – Дейвидас – быстрый пилот, хорошо знает раллийный мир изнутри, и у нас давние дружеские отношения. Поэтому именно с ним мы создаем новую программу. Но на "Ралли Монте-Карло" в качестве одного из гостей команды приглашен вице-чемпион Европы Алексей Лукьянюк. Мы планируем обсудить с ним возможное дальнейшее сотрудничество.

При этом первые два этапа российская команда планирует выступать в классе R2 – коррективы в первоначальные планы внесла травма того же Йоцюса, полученная в аварии на соревнованиях в сентябре прошлого года. Общее состояние здоровья не позволило гонщику провести необходимую подготовку, чтобы стартовать на машине класса WRC. Поэтому "Ралли Монте-Карло" и "Ралли Швеции", которое пройдет в феврале, экипаж проедет на переднеприводном автомобиле.

На этих стартах планируется отработать взаимодействие персонала всей команды, насчитывающего более 20 человек – инженеры, механики, массажист, медиа-бригада. В дальнейшем предполагается переход в самый престижный класс WRC.​