В Боливии "Дакар" встретили протестами

Проезд участников "Дакара"-2018 по территории Боливии сопровождался массовыми протестами. Сотни человек выстроились вдоль трассы и скандировали политические лозунги против действующего президента страны Эво Моралеса, который находится у власти с 2006 года, сообщает AFP. Также они бросали посторонние предметы под колеса сопровождающего ралли-рейд транспорта. К проезду основной части участников полиции удалось разогнать протестующих, которые кричали: "Мы хотим больницы, а не "Дакар".

Отметим, что при этом значительное количество людей приветствовало на других участках трассы участников престижного ралли-рейда.