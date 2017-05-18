В аварии на ралли под Псковом погиб один человек, трое находятся в реанимации

В среду в Псковской области произошла авария на тренировочных заездах ралли "Пушкинские горы-2017", которое должно состояться с 18 по 20 мая в рамках четвертого этапа чемпионата Северо-Западного федерального округа, сообщает "Водитель Петербурга".

По предварительным данным, один из экипажей нарушил правила гонок и выехал навстречу автомобилю москвичей Вячеслава Кучерова и Алексея Лядухина. Произошло лобовое столкновени, в результате которого загорелась одна машина, а за ней вспыхнула и вторая. В этой аварии погиб Алексей Лядухин. Три человека были доставлены в реанимацию. Один находится в тяжёлом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести.