Стефан Петерансель: "Это самый сложный "Дакар" с момента его переезда в Южную Америку"

Лидер общего зачета "Дакара"-2018 в классе автомобилей Стефан Петерансель отметил, что нынешний ралли-рейд самый сложный с тех пор, как он перебрался в Южную Америку. Уже многие пилоты пострадали в дюнах, получив различные травмы и завершив борьбу.

– Наверное, это самый сложный "Дакар" с момента переезда его в Южную Америку, – цитирует Motorsport Петеранселя. – Дюны очень мягкие и тяжелые. У нас не было никакого переходного момента. Только дюны и одни дюны. Это какое-то безумие. Лично мне такие условия нравятся. Я помню старый "Дакар" в Африке. Этот дух мне близок. Каждый раз "Дакар" отличается от предыдущих. Раньше он был похож здесь на WRС, но не на этот раз.