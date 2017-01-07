10:13 | АВТО / МОТО — Ралли

Шестой этап "Дакара"-2017 отменен из-за погодных условий

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Организаторы ралли-рейда "Дакар"-2017 приняли решение отменить 6-й этап гонки, который должен был пройти между городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 километров.

Причиной отмены стали плохие погодные условия. Решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей продолжала к тому времени находиться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуации из-за погоды было невозможно, равно как и подготовить часть гоночного каравана к следующему соревновательному дню.

К тому же трасса 6-го этапа из-за пришедших в Боливию дождей оказалась практически непригодной для гонки. Таким образом спортсменов ждут два дня отдыха подряд: 7 и 8 января.

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Материалы REN-TV

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