Ралли "Шелковый путь"-2017 стартует 7 июля на Красной площади в Москве, сообщает официальный сайт соревнований. Ралли пройдет по территории России, Казахстана и Китая и завершится в китайском Сиане 22 июля.

- "Шелковый путь"-2017 станет исключительным как с точки зрения спорта, так и приключений, - сказал руководитель европейского бюро гонки Фредерик Лекиен. - Все будет устроено таким образом, что спортивные экипажи получат удовольствие и от спортивных участков, и от бивуаков. Мы должны подтвердить отличные результаты 2016 года. 102 внедорожника и 23 грузовика, вышедшие на старт с Красной площади продемонстрировали замечательную борьбу и захватывающую гонку, благодаря чему мы имели сотни часов телевизионного освещения в 197 странах.