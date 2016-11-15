12:42 | АВТО / МОТО — Ралли

"Шелковый путь"-2017 стартует 7 июля на Красной площади

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Ралли "Шелковый путь"-2017 стартует 7 июля на Красной площади в Москве, сообщает официальный сайт соревнований.  Ралли пройдет по территории России, Казахстана и Китая и завершится в китайском Сиане 22 июля.

- "Шелковый путь"-2017 станет исключительным как с точки зрения спорта, так и приключений, - сказал руководитель европейского бюро гонки Фредерик Лекиен. - Все будет устроено таким образом, что спортивные экипажи получат удовольствие и от спортивных участков, и от бивуаков. Мы должны подтвердить отличные результаты 2016 года. 102 внедорожника и 23 грузовика, вышедшие на старт с Красной площади продемонстрировали замечательную борьбу и захватывающую гонку, благодаря чему мы имели сотни часов телевизионного освещения в 197 странах.

Дополнительная информация

http://silkwayrally.com/ru/rally2016/news/2017-silk-way-rally-direction-xi-an/

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