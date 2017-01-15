Сергей Карякин: "В начале "Дакара" я сильно заболел"

Гонщик Сергей Карякин после завершения "Дакара-2017" отметил, что сильно заболел в начале ралли-рейда. Россиянин выиграл общий зачет в классе квадроциклов на "Ямахе". Эта победа стала для него первой на "Дакаре". В прошлом году Карякин финишировал четвертым.

- По ходу "Дакара" было очень холодно в Боливии, - приводит ТАСС слова Карякина. - В Аргентине уже заметно потеплело и уже стало приятнее выступать. При этом более-менее выздоровел, потому что в начале гонки сильно заболел. Приходилось мириться с тем, что есть, только к концу гонки уже смог разогнаться.

Африка Эко Рэйс? Смысл мне опускаться на ступень ниже? Это все равно, что я бы выиграл чемпионат России и потом решил выиграть первенство области. Я не знаю, может быть когда-нибудь проеду ралли-рейд "Африка Эко Рэйс" ради удовольствия, но, скорее всего, приоритетом всегда будет оставаться "Дакар", потому что сложнее гонки уже нет, хотелось бы попробовать свои силы еще. Пока не решил, как буду отмечать победу. Соберемся с командой и друзьями в ресторане, поедим мясо, выпьем вина, отдохнем и ляжем спать. Очень устал я.