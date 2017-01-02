Сергей Карякин - седьмой на первом этапе "Дакара" в классе квадроциклов

Ксавье де Суатре из команды Yamaha занял первое место на стартовом этапе "Дакара"-2017 в классе мотоциклов. Россияне Александр Иванютин и Анастасия Нифонтова показали 70-й и 134-й результат соответственно. Оба представителя России выступают за Husqvarna.

В классе автомобилей лучший результат у Нассера Аль-Аттии из Toyota, причем после финиша его автомобиль сломался. Насколько серьезна поломка, пока не сообщается.

В зачете квадроциклов лучший результат у Марсело Медейроса из Yamaha. Российский гонщик Сергей Карякин, также представляющий Yamaha, - седьмой.