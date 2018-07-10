Сергей Карякин подал заявку на участие в "Дакаре"-2019

Российский гонщик Сергей Карякин сообщил, что подал заявку на участие в ралли "Дакар". В 2017 году он выиграл престижную многодневку в зачете квадроциклов и стал первым в истории российским победителем "Дакара" не в классе грузовиков. В 2019 году он планирует участвовать в ралли в классе багги.

"Мы подали заявку на участие в "Дакаре-2019". Впервые собираюсь поехать на "Дакар" не на квадроцикле. В 2019 году буду покорять категорию SSV на багги Can-Am MaverickX3.

Это первый, но очень важный шаг. Раньше я не мог себе позволить так заранее подавать заявку, в виду отсутствия уверенности в том, что мне удастся найти деньги, но к счастью всегда находились те люди и компании, которые поддерживали меня и мы участвовали в этом легендарном марафоне. Этот год для нас очень важный – мы получили поддержку от очень крупных компаний нашего региона, в первую очередь, это конечно речь о компаниях Fores и УГМК. Плюс к этому у нас появился серьёзный международный партнёр в лице BRP. Все это позволяет нам грамотно и профессионально выстроить процесс подготовки к "Дакару-2019". Уверен, с такой поддержкой, мы сможем подготовить наш MaverickX3 максимально конкурентоспособным и, конечно же, мы отправляемся в Перу только за победой", - написал Карякин в Инстаграме.

"Дакар"-2019 пройдет в Перу с 6 по 17 января.