Сергей Карякин: "Первый финиш в "Дакар"-2017! Быстро промчали"

Российский пилот Yamaha Сергей Карякин остался доволен своим выступлением на первом этапе ралли "Дакар" в классе квадрициклов. Россиянин показал седьмой результат и отстает от лидера Марсело Медейроса на 2.19.

"Первый финиш "Дакар"-2017! Быстро промчали. Немного запылился", - написал Карякин на своей странице в Instagram.