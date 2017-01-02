Сергей Карякин: "Первый финиш в "Дакар"-2017! Быстро промчали"

Российский пилот Yamaha Сергей Карякин остался доволен своим выступлением на первом этапе ралли "Дакар" в классе квадрициклов. Россиянин показал седьмой результат и отстает от лидера Марсело Медейроса на 2.19.
"Первый финиш "Дакар"-2017! Быстро промчали. Немного запылился", - написал Карякин на своей странице в Instagram.
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