20:10 | АВТО / МОТО — Ралли

Сергей Карякин: "Первый финиш в "Дакар"-2017! Быстро промчали"

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Российский пилот Yamaha Сергей Карякин остался доволен своим выступлением на первом этапе ралли "Дакар"  в классе квадрициклов. Россиянин показал седьмой результат и отстает от лидера Марсело Медейроса на 2.19.

"Первый финиш "Дакар"-2017! Быстро промчали. Немного запылился", - написал Карякин на своей странице в Instagram.

 

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Материалы REN-TV

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