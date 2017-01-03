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Сергей Карякин опустился на 14-е место в зачете "Дакара"-2017

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Аргентинец Пабло Копетти на Yamaha победил на втором этапе ралли "Дакар"-2017 в зачете квадроциклов. Он возглавил генеральную классификацию. Россиянин Сергей Карякин, также представляющий Yamaha, показал 15-й результат и опустился на 14-ю позицию в общем зачете.

В зачете мотоциклов этап выиграл победитель "Дакара"-2016 Тоби Прайс на KTM, который вышел в лидеры генеральной классификации. Представитель России Александр Иванютин на Husqvarna идет в зачете 60-м.

В классе автомобилей этап выиграл Себастьян Леб на Peugeot, который обошел победителя первого этапа Нассера Аль-Аттия. 

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Материалы REN-TV

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