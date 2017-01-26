Сергей Карякин: "Губернатор Свердловской области предложил создать мотошколу в регионе"

Победитель "Дакара"-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, сообщает "Р-Спорт". Они договорились о сотрудничестве и поддержке регионом дальнейшей работы спортсмена. Карякин стал первым россиянином, выигравшим "Дакар" не в классе грузовиков.

- Обсудили много вопросов, был приятно удивлен отзывчивостью и открытостью, - цитирует "Р-Спорт" Карякина. - Что самое важное, губернатор не стал ничего обещать, а просто позвонил людям, ответственным за развитие той или иной отрасли, дал указания, разработали четкий план действий, по которому будем идти. Надеюсь, что у нас все получится. Да, дальше буду работать при поддержке региона. Верю этой встрече и этому человеку. Думаю, что все будет хорошо.

У нас состоялся очень хороший разговор, губернатор принял очень тепло, и самое важное – была возможность поговорить лично, а не просто "посидеть на камеру". Он поинтересовался моими делами, рассказал о своем видении победы. Также обсудили развитие авто-мотоспорта, губернатор предложил под эгидой победы создать мотошколу и тренировочную базу для того, чтобы дать возможность молодым ребятам тренироваться так же, как я. Дай бог, чтобы состоялась команда, а Россию на "Дакаре" представлял не один квадроциклист.